Снимка: Булфото

Депутатите излязоха в нова почивка заради липса на кворум.

След възобновяване на дебата по второто четене на промените в Изборния кодекс, Красимир Йорданов („БСП – Обединена левица“) поиска да се включат камерите на БНТ и преди да се гласува предложението, да бъде направена проверка на кворума. Регистрацията с електронната система показа 120 народни представители в залата, предава БТА. Затова председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви следваща регистрация в 13:00 ч.

По-рано през деня преди гласуване на предложение за пряко предаване по БНР, отново беше направена проверка, която показа липса на кворум. Тогава председателстващият заседанието даде 15 минути почивка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!