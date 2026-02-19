Депутатите изслушват Жечо Станков за спирането на шести блок

Булфото

В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.



Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.



Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане", предаде факти.бг.

