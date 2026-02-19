реклама

Депутатите изслушват Жечо Станков за спирането на шести блок

19.02.2026 / 07:16 2

Булфото

В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане", предаде факти.бг.

kjk (преди 38 минути)
Рейтинг: 183418 | Одобрение: 19308
Няколко повреди на един и същ възел водещо до загуби милиони от непроизведена еленергия,освен това реактора не е бил натоватван на пълна мощност!!!;)УхиленАнгелче
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 574146 | Одобрение: 109581
[b][color=black]Става въпрос за мембранно устройство на сепаратор ремонтиран през декември от НОВИ материали, АНАЛОГИЧНИ на оригиналните.....Министър Станков е проспал поръчката на оригинални части от Русия и антураж от ПРАВИЛНИ български фирми са побългарили предпазителя за да направят някой лев.....Като не купят от Русия ще навредят на Руснаците моля ви се....Т.е. става въпрос за милиони в едни джобове и на тезгяха се слага безопасността на блока за която никой не му дреме по най-безотговорен начин....!![/color][/b]
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

