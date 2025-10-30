Снимка: Булфото

Депутатите напълно промениха дневния си ред за днес, решението е взето на председателски съвет тази сутрин, обяви в началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян.

Така първа точка за днес става проект на решение за избиране на зам.-председател 51-ото Народно събрание (НС), след като Назарян вчера беше избрана за председател, предава БТА. До избора ѝ тя беше заместник-председател.

Според предварително гласувания в сряда дневен ред първа точка за днес трябваше да са процедурни правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Точката отпадна от програмата за днес.

Народното събрание ще разгледа повторно промените в два закона - за Държавна агенция "Разузнаване" и в закона за специалните разузнавателни средства, върху които президентът наложи вето.

След това депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за предлагане и избор на кандидати а председател на ДАНС.

В дневния ред е и второто четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Народното събрание ще ратифицира и международен договор за ракети и свързани материали и услуги.

Включено беше и първото четене на промени в Изборния кодекс, предложени от "Възраждане", които вчера правната комисия отхвърли. Божидар Божанов от парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) отбеляза, че е интересно как управляващите включват точка на опозицията по спешност. По Изборния кодекс има вече приети на първо четене четири законопроекта, изготвя се доклад за второ гласуване и, ако се приеме законопроектът на "Възраждане", трябва да се включи в доклада, обясни му Рая Назарян.

Цончо Ганев от "Възраждане" обясни на ПП-ДБ, че точката е седма в дневния ред и едва ли ще се стигне до нея. Тази точка ограничава правото на хора, попаднали под санкциите "Магнитски", да заемат изборни длъжности. Това е срещу основната ви тема на съществуване – Пеевски. Обяснете защо не искате да гласувате срещу Пеевски, настоя Ганев.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ даде на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов папка, в която, по думите му е искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, да се подпише, както е обещал. Борисов подписа, подписи поставиха и други политически сили.

Депутатите удължиха заседанието си до изчерпване на целия дневен ред за днес.

