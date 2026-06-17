Депутатите обсъждат днес дали да замразят заплатите си

Булфото

Очаква се депутатите да обсъдят дали да замразят заплатите си и да спрат автоматичната им индексация на всеки три месеца. Предложението е от "Прогресивна България".

Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на три средномесечни заплати в обществения сектор. Това по данни на НСИ това означава 4236 евро. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки три месеца, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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