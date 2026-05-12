Депутатите обсъждат изменения в Закона за съдебната власт
Народните представители могат да вземат важно решение.
Първо заседание на правната комисия предстои днес в Народното събрание. Депутатите ще обсъждат измененията, които управляващите предлагат в Закона за съдебната власт.
В момента изпълняващите функциите се избират съответно от съдийската и от прокурорската колегии, а сега се предлага те да се избират от пленума на ВСС, тоест от всички кадровици.
Сред измененията е наложена забрана бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, техни заместници и изпълнявали тези функции над шест месеца да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.
Според депутатите от мнозинството изборът на нов Висш съдебен съвет ще става само на хартия, а изборни секции ще има във всеки окръжен съд.
В комисията ще се обсъди и предложения мораториум върху част от правомощия на Висшия съдебен съвет, както и увеличаването на правомощията на министъра на правосъдието, за да може да оспорва актовете на кадровиците.
