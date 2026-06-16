Депутатите обсъждат промени в бюджета и нов държавен дълг

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На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи тегленето на повече дълг.

Предвижда се да се определи праг от 3.8 млрд. евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа, пише novini.bg.

Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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