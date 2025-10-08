Депутатите одобриха на първо четене новия предмет „Добродетели и религии“

Снимка: Булфото

Депутатите приеха на първо четене въвеждането на новия задължителен предмет "Добродетели и религии" в българското училище. Това стана чрез промените в Закона за училищното и предучилищното образование.

"За" гласуваха 169 народни представители. Законопроектът е на Министерския съвет. Другите два проекта за промени на ПП-ДБ бяха отхвърлени.

Дебатите продължиха около пет часа като бяха насочени около въвеждането на новия предмет.

Просветният министър Красимир Вълчев каза отново, че нито едно дете няма да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели. Оценки няма да се пишат. Предметът ще се преподава от учители, а не от свещеници.

Целта на новия предмет е да се формира устойчива нравствена култура. Със законопроекта се подкрепят и децата, които не владеят добре български, а математическите и природо-математическите гимназии стават специализирани училища.

