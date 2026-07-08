Депутатите от правната комисия приеха промени в Изборния кодекс

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Депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в Изборния кодекс. Според тях ще се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, няма да бъде сформиран район „чужбина“ и отпада ограничението от 20 секции, освен в консулства и посолства, в държавите извън ЕС.

Предлагаме в секциите с над 300 избиратели изборите да се провеждат само с машини. Натрупа се достатъчно опит за гласуване с машини. На последните избори повече от 1,5 млн. души са гласували машинно. Това са около 51% от гласувалите. Предлагаме и допълнително обучение за по-възрастните граждани, каза пред депутатите Янка Тянкова от ПГ на „Прогресивна България“.

Тянкова, която е и председател на комисията, каза пред медиите преди заседанието, че след президентските избори отново ще бъдат правени промени в Изборния кодекс.

От ГЕРБ-СДС изразиха сериозни резерви по отношение на предложението за машинно гласуване, като посочиха, че секциите с над 300 избиратели са повечето в страната и по този начин косвено се ограничава правото на останалите 49% от гласоподавателите да упражнят правото си на глас, пише novini.bg.

Янка Тянкова добави, че предлагат още да отпадне ограничението за до 20 секции в държава извън ЕС, освен тези в консулства и посолства. То е дискриминационно и не лежи на обосновани факти и обстоятелства. Предлагаме да отпадне и избирателен район „Чужбина“, защото е трудно изпълнимо и натоварва изборния процес, добави тя.

Нашите предложения са фокусирани върху това да се подобрят правилата за честни избори – възстановяване на машинното гласуване в пълния му вид, с контролно преброяване на контролните разписки. Втората група предложения е относно гласуването в държавите извън ЕС, каза пред депутатите от комисията Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Целта на нашия законопроект е да възстанови отменения ред за образуване на секции в страните извън ЕС. Считаме, че тези ограничения воят до лишаване от правото на глас, каза Хамид Хамид от ДПС.

От ДПС предложиха още да може предизборните кампании да бъдат водени и на чужд език, но това не беше подкрепено от депутатите.

Непрозрачен е процесът по гласуване с хартиени бюлетини, затова предлагаме гласуването да е само машинно. Предлагаме и въвеждане на непублично видеонаблюдение по време на изборния ден в изборните помещения. То би позволило при съдебно оспорване или полицейска проверка да се прегледа този запис, каза Петър Петров от „Възраждане“, цитиран от БТА. Той посочи, че предлагат за осигуряване на прозрачността и честността на изборите служителят на МВР, който през целия ден е пред секцията, след края на деня да влез вътре, за да се избегне вмешателство в изборните протоколи.

Редактор "Екип на Петел",

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