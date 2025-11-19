Депутатите отхвърлиха ветото на президента за по-късното пенсиониране за военните

Булфото

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със 128 гласа "за", 50 "против" и 16 "въздържал се".

Приетите отново изменения предвиждат да се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Вдигането на възрастта се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната, предаде БТА.

На 30 октомври парламентът прие на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, след което държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание част от разпоредбите. В мотивите си президентът отчита необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, посочва държавният глава.

