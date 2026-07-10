Депутатите приеха бюджета на Здравната каса на първо четене

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Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. със 131 гласа "за", 58 "против" и един "въздържал се". Подкрепиха го "Прогресивна България" и ДПС, а против гласуваха от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Един депутат от ГЕРБ-СДС гласува "въздържал се".

Проектът предвижда приходи и трансфери за тази година в размер на 5,256 млрд. евро, на каквато стойност възлизат и заложените разходи. Заложено е здравноосигурителните приходи да са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване, предаде БТА.

Разходите според законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5%.

Предвижда се приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8% в съотношение 60:40, с изключение на държавните служители, за които съотношението е 80:20 работодател – служител.

За болнична медицинска помощ са предвидени 2,342 млрд. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 351,2 млн. евро, а за първична извънболнична медицинска помощ - 345,6 млн. евро.

По време на дебата от опозицията заявиха, че няма реформи в проектобюджета на НЗОК, а управляващите отговориха, че проблемите са наследени и промени ще има.

Редактор "Екип на Петел",

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