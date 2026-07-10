Депутатите приеха бюджета на Здравната каса на първо четене
Булфото
Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. със 131 гласа "за", 58 "против" и един "въздържал се". Подкрепиха го "Прогресивна България" и ДПС, а против гласуваха от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Един депутат от ГЕРБ-СДС гласува "въздържал се".
Проектът предвижда приходи и трансфери за тази година в размер на 5,256 млрд. евро, на каквато стойност възлизат и заложените разходи. Заложено е здравноосигурителните приходи да са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване, предаде БТА.
Разходите според законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5%.
Предвижда се приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8% в съотношение 60:40, с изключение на държавните служители, за които съотношението е 80:20 работодател – служител.
За болнична медицинска помощ са предвидени 2,342 млрд. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 351,2 млн. евро, а за първична извънболнична медицинска помощ - 345,6 млн. евро.
По време на дебата от опозицията заявиха, че няма реформи в проектобюджета на НЗОК, а управляващите отговориха, че проблемите са наследени и промени ще има.
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