Депутатите приеха и на второ четене промяната в закона за особения управител на „Лукойл“

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Парламентът прие и на второ четене в рамките на днешното пленарно заседание внесения от „Прогресивна България“ законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С приетата днес промяна се цели държавата да може да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност и по отношение на дружества за търговия с нефт и нефтопродукти, когато именно чрез тях се осъществява реализацията и снабдяването на пазара, пише БТА.

С изменението в чл. 25а се добавя и думата „търговия“. Обектите на критична инфраструктура, представляващи стратегически обекти от значение за националната сигурност в сектор енергетика, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване, търговия или пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор по реда на този закон от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, гласи променената разпоредба.

Промяната е свързана с решението на Конституционния съд (КС) от 21 юли т.г., който обяви за противоконституционни разпоредби, свързани с назначаването на особен управител в обекти от критичната инфраструктура. По-рано днес законопроектът за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, беше одобрен на първо четене в пленарната зала.

В мотивите на „Прогресивна България“ се посочва, че след влизането в сила на решението на КС, по отношение на дружествата „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД и „Лукойл - България Бункер“ ЕООД няма да съществува законова възможност за назначаване на особен търговски управител, доколкото двете дружества извършват само търговия с енергийни продукти, и собственикът ПАО „Лукойл“, чрез дъщерното си дружество „Лукойл Интернешънъл“, ще има право да поеме управлението им. В същото време двете дружества попадат под дерогациите за българските дружества от групата „Лукойл“ и ако преминат под управление на едноличния собственик на капитала, има опасност дейността им да бъде блокирана.

От „Възраждане“ и ГЕРБ-СДС възразиха срещу гласуването на първо и второ четене в едно и също заседание на промяната в закона за особения управител на „Лукойл“.

Управляващите обясниха, че тези промени са крайно необходими, за да се избегне попадане под санкции на две от компаниите от групата „Лукойл“, защото следващия вторник решението на КС ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Редактор "Екип на Петел",

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