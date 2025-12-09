Депутатите приеха на първо четене в комисия Бюджет 2026

Снимка: Булфото

Народните представители приеха на първо четене във финансовата комисия Бюджет 2026. Законопроектът бе приет с 12 гласа "за", 8 "против", без "въздържал се", предаде "Фокус".

По-рано депутатите приеха фискалните рамки на ДОО и НЗОК за 2026 г. на първо четене в Комисията по бюджет в Народното събрание.

Трите законопроекта минаха вчера с почти пълен консенсус през Тристранния съвет и бяха одобрени от правителството.

Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – 1,95583 лева за 1 евро.

Намалихме разходите по капиталовата програма. Това обяви в рамките на дебата по бюджета министърът на финансите Теменужка Петкова. Тя отбеляза, че това не е най-добрият вариант, тъй като с намаляването на капиталовата програма се намаляват инвестиции и растеж в страната.

"Но ние се движим в рамките на тази посока, за да балансираме бюджета", каза още финансовият министър.

Теменужка Петкова заяви още, че 30 милиона евро за 2026 са отделени за младите лекари, лекари специализанти. По темата за увеличението на заплатите на медицинските сестри, Петкова каза:

"Ние с Министерството на финансите и Министерство на здравеопазването лично сме ангажирани с този процес - обсъждаме варианти".

Финансовият министър обяви, че възнагражденията, които те трябва да получат те, ще бъдат осигурени през преструктуриране на европейски програми в размер на 100 млн. евро. Парите ще отидат при всички медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи в системата на българското здравеопазване.

