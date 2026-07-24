Депутатите приеха окончателно минималната заплата да остане 620 евро

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Минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява. Няма яснота кога ще бъде изработен новият механизъм за актуализация.

От 7 години Десислава Виолетова работи на минимална заплата. Тя е работник към ОП „Чистота“ – Монтана.

„Не стигат, много ясно, че не стигат за нищо. Просто борба за хляба“, казва за бТВ Десислава Виолетова.

Вече знае, че парите, които получава сега, няма да се вдигнат за неопределено време. Но няма избор, защото издържа семейство.

„Не, няма как, просто няма как, защото тук съм целия ден и просто не позволява да имам втора работа“, казва Десислава Виолетова.

Досега минималната брутна заплата се изчисляваше на 50% от средната за страната. Сега работодатели предлагат тя да се определя по критерии като производителност на труда и инфлация.

„Тоест да се отчетат и потребностите на работниците, и възможностите на икономиката. В момента това нещо не е възможно – в момента имате един темп на растеж, който се захранва автоматично“, коментира Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

„От една страна прехвърля картите към социалните партньори, от друга страна гарантира, че ние не можем да договорим какъвто и да е ръст, или ако договорим, то ще е 10-20 евро“, коментира Любослав Костов от КНСБ.

Срещу реформата се обявиха и от КТ „Подкрепа“.

Редактор "Екип на Петел",

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