Депутатите приеха промени в Закона за водите

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Парламентът одобри окончателно законовите промени във ВиК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на ВиК операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора, предава БНР.

Предвижда се въвеждане на диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура с оглед постигане на социална поносимост на цената. Също така законопроектът предвижда осъществяване на ВиК услугите във всяка обособена територия само от един ВиК оператор.

Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потребление до 25 кубични метра вода месечно.

Запазва се действащият ред за изготвяне и одобряване на бизнес-плановете на ВиК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година, пише novini.bg.

Свилен Трифонов от "Демократична България" заяви, че промените във ВиК закона бетонират сегашния модел вместо да насърчават консолидацията.

От "Възраждане" настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване.

Депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения: "Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше, е по-всеобхватните промени да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана".

От "Продължаваме промяната" отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия. "Не беше проведено истинско обществено обсъждане", посочи Султанова.

А Николай Нанков от ГЕРБ-СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВиК сектора.

Редактор "Екип на Петел",

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