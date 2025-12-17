Булфото

Парламентът ще приеме и на второ четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Здравната каса.

Без дебати депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене, предаде БНР. Законът не въвежда нови политики по доходите, но цели да предотврати институционален и социален блокаж в началото на 2026 г., като гарантира плащанията, работата на държавата и правната сигурност за гражданите и бизнеса до приемането на редовните бюджети.

Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на трите бюджета въвежда няколко ключови промени и временни правила, които са насочени към осигуряване на стабилност и правна сигурност.

Разходите ще се извършват при спазване на фискалните правила и принципа на съразмерност при недостиг на приходи. Гарантират се изплащанията на заплати в бюджетната сфера, пенсии, социални помощи и обезщетения. Основните месечни заплати в бюджетните организации към 31 декември т.г. не могат да бъдат намалявани или увеличавани, с изключение на служителите на минимална работна заплата.

От 1 януари до 30 юни 2026 година всички семейни помощи за деца се изплащат само в паричен вид. Ще се удължи срокът за функциониране на домовете за медико-социални грижи за деца във Варна и Плевен до 31 декември 2027 година. Ако до 31 януари 2026 година общинските съвети не приемат план сметка, таксата за битови отпадъци ще се определя по правилата и нивата от 2025 година.

Решено е общините да се отчитат пред Министерството на финансите за напредъка по въвеждането на новия модел за определянето на таксата. С удължителния бюджет ще осигури нормално финансиране на плащанията по бюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване до приемането на редовните бюджети.

Гарантира се финансирането на БНР и БНТ при запазването на досегашния модел.

Ще бъдат освободени от данък върху капиталовите печалби за сделки на пазарите за растеж. Това ще бъде постоянна мярка като стимул за инвестиране при капиталовия пазар. До приемането на реалния бюджет инвестиционни проекти могат да бъдат финансирани чрез Българската банка за развитие до 900 милиона лева.

