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Депутатите разглеждат в комисия план-сметката за 2026 г.

21.07.2026 / 07:23 0

Снимка Булфото

Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента.

Миналата седмица депутатите приеха на второ четене т. нар. "малки бюджети" - план-сметките на НОИ и НЗОК.

При централният бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетният дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5.7% от брутния ни вътрешен продукт, предаде Нова.

Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3.4% от тези общо 5.7% са всъщност авансово акумилирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 млрд. евро. Без тях, смята Гълъб Донев реалният дефицит би бил 2.3%, пише novini.bg.

 

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