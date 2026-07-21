Депутатите разглеждат в комисия план-сметката за 2026 г.

Снимка Булфото

Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента.

Миналата седмица депутатите приеха на второ четене т. нар. "малки бюджети" - план-сметките на НОИ и НЗОК.

При централният бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетният дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5.7% от брутния ни вътрешен продукт, предаде Нова.

Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3.4% от тези общо 5.7% са всъщност авансово акумилирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 млрд. евро. Без тях, смята Гълъб Донев реалният дефицит би бил 2.3%, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!