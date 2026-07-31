Депутатите се събират отново на 26 август

Снимка: Булфото

Депутатите излязоха в лятна ваканция от 5 до 23 август включително. Предложението беше внесено от „Прогресивна България“ и прието днес със 150 гласа „за“, 2 – „против“, и 1 – „въздържал се“. От ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването.

Следващото редовно заседание ще бъде на 26 август от 9:00 ч., съобщи председателстващият Иван Ангелов преди да удари звънеца за края на заседанието. Той пожела приятна почивка на депутатите, предава БТА.

В последния работен ден преди ваканцията Народното събрание насрочи за 25 октомври т.г. изборите за президент и вицепрезидент, откриха процедурата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента.

Заседанието завърши с редовния петъчен парламентарен контрол.

Редактор "Екип на Петел",

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