Депутатите се скараха за промените в Изборния кодекс

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Парламентът обсъжда шест законопроекта за промени в Изборния кодекс. Два от законопроектите са на ДПС, а "Прогресивна България", "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане" са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район "Чужбина" и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз.

От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес, предаде БНР. Николета Тодорова:

"Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване, преминат към хартия, броят на действителните бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес."

От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от "Продължаваме Промяната":

"В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции."

Айтен Сабри от ДПС:

"Неслучайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим."

Най-остра реакция дойде от "Възраждане".

Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство:

"Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вота."

Спорът предизвика и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, което също беше тема в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието в изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите:

"Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадам и с такава философия да се сблъскаме в скоро време."

Редактор "Екип на Петел",

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