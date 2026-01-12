Депутатите се връщат на работа след 3-седмична ваканция

Булфото

Тази седмица депутатите се връщат отново на работа след 3-седмичната си ваканция, предаде БГНЕС.

Последният работен ден на народните представители беше 19 декември 2025 г. Официално, обаче, ваканцията им стартира от 22 декември 2025 г. и приключва на 10 януари 2026 г.

Първото пленарно заседание на Народното събрание за 2026 г. ще се проведе на 14 януари, сряда. Традиционно то е насрочено от 9 ч.

В последната работна седмица на парламента за 2025 г. се проведоха консултациите с парламентарно представените политически сили, а със старта на новия парламентарен сезон се завърта и рулетката с проучвателните мандати за съставяне на кабинет в рамките на 51-ото Народно събрание.

Първият мандат ще бъде връчен на най-голямата по численост парламентарна група – тази на ГЕРБ-СДС. Заявката на лидера на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов е, че веднага щом получат мандата, ще го върнат на президента.

След това идва ред на вторите – ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които също обявиха, че веднага ще върнат неизпълнен мандата на държавния глава, а Румен Радев следва да реши на коя от останалите политически сили да връчи третия мандат за съставяне на правителство.

Нагласите на парламентарно представените партии и коалиции на този етап са, че предсрочният вот е неизбежен и необходим, тъй като този парламент е неработещ. Очаква се да бъде отворен и Изборният кодекс.

