Депутатите си удължиха работното време до приемането на бюджета на първо четене

Булфото

Депутатите удължиха работното си време днес до приключване на дебатите и приемане на бюджета за 2026 година на първо четене, предаде БГНЕС.

Пленарният ден започна с няколко процедури по проверка на кворума. Отхвърлено беше искането дебатите да се излъчват пряко по обществената телевизия.

Министърът на финансите Теменужка Петкова представи проектобюджета от парламентарната трибуна.

В края на пленарното заседание вчера бяха изчетени и докладите на парламентарните комисии, които в рамките на последните две седмици разгледаха и приеха на първо четене първия бюджет на България в евро.

Депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Божидар Божанов отбеляза, че има „интересна липса на интерес за изказвания по толкова важна тема“, каквато е темата за държавния бюджет. Като „една колосална глупост“ Божанов определи внедряването на Софтуера за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО) и обвини министъра на финансите, че дори не знае какво стои зад това съкращение. По думите му тази концепция е сбъркана на много нива и е неизпълнима. „Създава изключителна тежест. Лъже е, че това ще е плавно преминаване. Това ще струва милиони на българския бизнес“, каза още той.

Според колегата му Ивайло Мирчев Теменужка Петкова „хал хабер си няма какво е това СУПТО“.

Финансовият министър заяви от парламентарната трибуна, че има 120 одобрени от НАП софтуера и се обърна към лидерите на „Да, България“ (ДаБГ) с призива да не заблуждават гражданите. „Ако смятате, че трябва да работим за това да има повече приходи в бюджета, подкрепете това, защото това ще доведе до изсветляване на икономиката“, призова още тя.

Мирчев пък опроверга Петкова и категорично заяви, че няма 120 софтуера, които са сертифицирани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!