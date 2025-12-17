Снимка: Булфото, архив

Депутатите спориха дали през удължителен закон могат да се правят политики по доходи при второто четене на Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., предава БТА.

Дебатът беше основно между финансовия министър в оставка Теменужка Петкова и бившия финансов министър Асен Василев. Разминаванията дойдоха след предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), направено между двете гласувания, за еднократна индексация за всички в бюджетната сфера, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение чрез нея. Според ПП-ДБ индексацията трябва да е в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация.

Василев заяви, че това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да се покрие подобно увеличение.

Тома Биков от ПГ ГЕРБ-СДС опонира, че предложението не е техническо, то предвижда около 100 млн. разходи за заплати. И попита съобразено ли е със Закона за публичните финанси, който да каже откъде ще дойдат тези пари. Биков отбеляза също, че предложението не е минало през бюджетна комисия, а в почивката – подобна ситуация, която преди дни предизвика масови протести.

Това, което е внесено от правителството като удължителен закон, променя доста параметри – променя се с над 10% минималната работна заплата, а не с инфлацията, обясни Асен Василев. Освен това се предвижда индексация на всички плащания, свързани с линията на бедност, която вече е променена с правителствено постановление и влиза в сила от 1 януари догодина. Ще има достатъчно приходи в бюджета, с които да се покрие този разход, твърди бившият финансов министър. И добави, че едва ли ще има правителство, което да не предложи индексация на инфлацията.

Ние смятаме, че доходите трябва да растат на база на икономическия растеж. Има и други колеги, които смятат, че може да стане по друг ред – дали ще вземем заеми или по друг начин, коментира Теменужка Петкова. По думите ѝ през удължителния закон няма как да се правят политики по доходите или други. Този закон е авариен изход да се излезе от една конкретна ситуаци, затова законодателят е казал, че този закон може да бъде за три месеца, припомни министърът в оставка. Тя наблегна, че предложеният от кабинета редовен закон е предвиждал увеличение на доходите с 10% от следващата година. Това щеше да се реализира, ако не бяха всички внушения, че е крадлив, подчерта Петкова. Над 66% бяха заложени разходи за пенсии и социални плащания, как може да се говори, че такъв бюджет е крадлив, попита Теменужка Петкова.

Сега учители, лекари няма да получат плащания в рамките на определените срокове, майките няма да получат обезщетения за втората година майчинство, социални помощи в рамките на определените срокове, но това не е заради нас. Може би осъзнахте това, което направихте, и сега предлагате да се води политика през удължителния закон, продължи финансовият министър в оставка. Няма как това, което предлагате, да се случи по законосъобразен ред, според чл. 87 от Закона за публичните финанси, категорична е Петкова. Тя поясни, че са длъжни да отразят промяната в минималната работна заплата. Приходите тази година бележат ръст с над 8 млрд. лв. повече в сравнение с миналата година, посочи още министърът в оставка. Но няма кой да даде гаранция, че тези приходи ще бъдат събрани в условията на политическа нестабилност. Хубаво е, че всички депутати видяха каква е вашата философия в публичните финанси-да вдигате доходи, без да има гарантиран източник на приходи, обърна се Теменужка Петкова към Асен Василев.

Да седнем и да направим бюджет с това, което можем да си позволим като държава, поиска Цончо Ганев от „Възраждане“ и определи бюджета като направен върху фалшиви данни. Колегата му Димо Дренчев попита дали има някой, който си мисли, че след три месеца ще имаме редовен бюджет. Според него „Има такъв народ“ (ИТН) и ГЕРБ злорадстват, че са хвърлили кърпата преди да се приеме бюджетът. Доста по-сериозно е положението, това са заплатите на над 500 хиляди души заедно с техните семейства, над един милион човека ще бъдат засегнати, коментира Дренчев. Това не ви е някаква пакост в стил детски пионерски лагери, посочи депутатът. Предложението на Асен Василев е твърде дребно, защото 5,2% е годишната инфлация, а всеки знае, че тя е в пъти по-висока, особено тази на хранителните стоки, отбеляза представителят на „Възраждане“. От политическата сила няма да подкрепят удължителния бюджет.

От ИТН се опитваме да спазваме някакво приличие към вас, затова ще ви посъветвам да не се упражнявате върху нас, каза Тошко Йорданов, председател на групата. За „Възраждане“, която според мен е напълно деструктивна политическа сила, няма бюджет, който би харесал, те биха гласували против всеки бюджет, за да пречат на плавния преход към еврото. Направихме правителството, в което до края нямаше министри на „ДПС-Ново начало“, изтъкна той. Отговорността да няма бюджет е на тези, които провалиха този бюджет, а не на тези, които го предложиха, категоричен е Йорданов. Тук няма пакости, тук има факти, добави той.

Изпуснахте дефицита от контрол, докато бяхме на власт направихме всичко да влезе България в еврозоната, каза Мартин Димитров от ПП-ДБ. ГЕРБ саботира кодекса за застраховането, обърна се той към Любен Дилов (ГЕРБ-СДС). Според него индексирането на доходите с инфлацията е напълно изпълнимо. В момента сме в една политическа битка, която не е ясно докъде води, освен, че ще има още една година на хаос, коментира Любен Дилов.

Хасан Адемов заяви, че ПГ „Алианс за права и свободи“ няма да участва в опитите за прехвърляне отговорността за провалената бюджетна процедура. Управляващото мнозинство на два пъти имаше възможност да приеме предложените от него законопроекти за държавния бюджет, посочи той. Депутатът опроверга твърдения на управляващите, че личните асистенти няма да могат да получат парите си. Те са часова ставка от минималната работна заплата, понеже тя е приета с Постановление на Министерския съвет, няма как да не се възползват от увеличения ѝ размер, разясни Адемов. Побъркахте младите специалисти, медицинските сестри - сега предложихте с 30 млн. повече, плюс пари от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", а за да се случи това трябва да минат поне шест месеца, тъй като по програмата има определени процедури, каза също Адемов. Към "Възраждане" се обърна с думите - няма редовен бюджет, няма удължителен бюджет – какво ще се плаща тогава, това е някаква иновация. Хасан Адемов посочи, че АПС ще подкрепи удължителния закон за бюджета.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!