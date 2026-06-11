Депутатите спряха автоматичното вдигане на заплатите си

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Народните представители прекратиха автоматичното тримесечно актуализиране на месечните си възнаграждения, информират от Bulgaria ON AIR. Решението беше прието от Комисията по правни въпроси към Народното събрание и гласувано в пленарната зала, с което се спира досегашното обвързване на депутатските доходи с промените в заплащането в обществения сектор.

До момента основната депутатска заплата се преизчисляваше на всеки три месеца, като за база се вземаше трикратният размер на средната работна заплата в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие. Този автоматичен модел осигуряваше редовно покачване на доходите на народните представители при всеки отчетен ръст на възнагражденията в държавния сектор. След окончателното решение този механизъм се преустановява, а доходите на депутатите се замразяват на достигнатите досега нива.

Макар предложението да получи сериозна подкрепа в зала и да се превърна в една от малкото теми, по които управляващи и опозиция постигнаха консенсус, дебатите преминаха под знака на сериозно напрежение. По време на обсъжданията избухнаха остри спорове и бяха разменени взаимни обвинения.

Част от народните представители определиха стъпката като „закъсняла“ и я мотивираха като необходима проява на солидарност с гражданите в условията на продължаващи икономически трудности. Други обаче открито я окачествиха като „чист популизъм“, насочен единствено към временно възстановяване на изгубеното доверие в институциите.

Въпреки политическите различия и острия тон по време на дебатите, при финалното гласуване мярката беше подкрепена с убедително мнозинство. Приетото замразяване на възнагражденията ще остане в сила до вземането на ново изрично решение от страна на Народното събрание или до окончателното изтичане на мандата на текущия парламент, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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