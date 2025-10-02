Депутатите удължиха работното си време

Снимка: Булфото, архив

Парламентът удължи пленарното си заседание до приключване на фиксираните за днес точки. Предложението направи Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Така депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване, на първо – изменения в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както и промени в законите за ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване", в закона за специалните разузнавателни средства.

Последна точка за днес е проект на решение за преименуване на специализирано частно висше училище „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“, предава БТА.

Петър Петров от "Възраждане" възрази като посочи, че мнозинството не може да събере необходимия кворум за гласуване на законопроектите, затова и направиха още сутринта три проверки на кворума в залата. Освен това, според "Възраждане", трите законопроекта за службите не са били разпределени правилно от председателя на Народното събрание Наталия Киселова в парламентарните комисии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!