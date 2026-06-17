Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март тази година
Булфото
Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 година. Народните представители приеха единодушно със 193 гласа „за“ решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 година, предаде БТА.
Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете.
Петър Витанов („Прогресивна България“), един от вносителите на измененията, каза, че идеята на това замразяване на възнагражденията е свързано с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза народните представители трябва да дадат пример. Витанов допълни, че с промените се премахват автоматизмите за преизчисляване на заплатите на всеки три месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход.
Останалите промени предвиждат съобразяване на разпоредбата, засягаща дейността на постоянната парламентарна комисия по превенция и противодействие на корупцията и други текстове от правилника, с приетия Закон за превенция на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.
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