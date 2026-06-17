Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март тази година

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Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 година. Народните представители приеха единодушно със 193 гласа „за“ решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 година, предаде БТА.

Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете.

Петър Витанов („Прогресивна България“), един от вносителите на измененията, каза, че идеята на това замразяване на възнагражденията е свързано с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза народните представители трябва да дадат пример. Витанов допълни, че с промените се премахват автоматизмите за преизчисляване на заплатите на всеки три месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход.

Останалите промени предвиждат съобразяване на разпоредбата, засягаща дейността на постоянната парламентарна комисия по превенция и противодействие на корупцията и други текстове от правилника, с приетия Закон за превенция на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Редактор "Екип на Петел",

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