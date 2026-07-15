Депутатите започват разглеждането на държавния бюджет за 2026 г.

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Народното събрание ще започне в сряда разглеждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., който е основната точка в проектопрограмата за пленарната седмица от 15 до 17 юли.

Освен бюджетната рамка депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в Закона за защита на потребителите. В програмата е включен и законопроектът за денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и Протокола за енергоефективност и свързаните с него природозащитни аспекти, предаде БГНЕС.

В четвъртък парламентът ще започне работа с първото гласуване на шест законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. След това народните представители ще разгледат законопроекта за ратифициране на Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано през февруари тази година в Брюксел.

Петъчният ден е предвиден за парламентарен контрол, по време на който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители.

Проектът на седмичната програма предстои да бъде гласуван от Народното събрание в началото на пленарното заседание.

Редактор "Екип на Петел",

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