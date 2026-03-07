Депутатите заседават извънредно заради кризата в Близкия изток

Булфото

Депутатите ще заседават извънредно заради кризата в Близкия изток. Председателят на парламента Рая Назарян свиква заседание във вторник от 13 часа по искане на ДПС.

Темата - горивата заради ситуацията в Ормузкия проток, предаде бТВ.

Народните представители ще изслушат министър на финансите, директора на Митниците и председателя на Държавния резерв, както и особения управител на "Лукойл Нефтохим" Бургас за готовността на държавата да осигури количествата, нужни за бита и индустрията.

