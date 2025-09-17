Депутатка извади розови хапчета на трибуната: Пийте по две с водичка

Кадър Тв 7/8

Депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова остави розови хапчета за опозицията на парламентарната трибуната по време на свое изказване.

Тя апелира да си ги пият, когато се качват и да четат листовката преди употреба. "Като идвате на трибуната, пийте по две с водичка. Не се плашете от думата "чета" за вас съм нарисувала картинки. За вас и само заради вас", заяви Митова, цитира Блиц.

По думите й този вот е върхът на политическата ирония.

"ПП-ДБ преписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира тя и добави:

"Те искат да изглеждат като разобличители, а доклад им казва в прав текст - вие не направихте нищо за тази корупция. Искат да говорят за реформи, а Брюксел им е написал ограничен напредък. Останалите им реформи в правосъдието паднаха в Конституционния съд".

Митова подчерта, че т.нар. алтернатива внася не аргументи, а преписано домашно.

"Каква точно вие алтернативата? Да предположим, че сега днес падне правителството, вие с кого ще управлявате? С ИТН и БСП? Този филм вече сме го гледали и не се е получил особено. Или с Ново начало и ГЕРБ? И тази игра сте я играли, но тогава Пеевски се беше променил за добро. Или ще управлявате с "Възраждане", които са най-голямото зло на планетата, влакът, на който никога няма да се качите.

Явор Божанков вече си сряза ръцете, сега колегата трябва и краката да си отреже, ако и това му причините. Или с "Величие" ще управлявате? Сетих се - ще управлявате с париите, които са се подписали на вашия вот на недоверие - МЕЧ на Радостин Василе, който ви записа как искате да завладеете цялата държава", заяви тя.

Депутатът е категоричен, че този вот заслужава единствено саркастична усмивка и шестица за преписване.

"Някой си е забравил хапчетата тук", посочи Драгомир Стойнев от БСП, който се качи веднага след Митова на трибуната.

Дебатите по петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ продължават вече четвърти час, като депутатите решиха да удължат заседанието си до приключване на разискванията.

Съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Надежда Йорданова заяви, че целта на вота не е „да играем на по-по-най“, а да се чуят отговорите на въпросите за „провал във вътрешната сигурност и правосъдието, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“.

„Разбирам, че мълчанието ви дава политически комфорт, но това означава политическа слабост“, подчерта Йорданова. Тя настоя за ясни законодателни мерки за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС), които да гарантират независимостта на съда, но по думите ѝ от страна на правителството няма позиция или предложения.

Колегата ѝ Венко Сабрутев допълни, че вотът не е само срещу „завладяната държава“, а и срещу връщането на бедността в България. Той обвини управляващите, че са замразили доходите, минималната работна заплата, подкрепата за младите семейства и помощите за хората с увреждания.

„За първи път увеличението на пенсиите е по-малко от увеличението на цената на тока“, каза Сабрутев. Той критикува и рекордните заеми – 19 млрд. лева допълнителни дългове за девет месеца, които по думите му не са насочени към гражданите.

„Оставка на кабинета „Желязков“, свобода за Благов“, завърши изказването си Сабрутев.

