Депутатските заплати може да скочат още веднъж преди да бъдат замразени

Снимка: Булфото

Все още няма яснота кога ще бъдат замразени депутатските заплати. Поправката не стана част от правилника, но управляващите обещаха, че ще я добавят.

По правилник депутатските заплати се актуализират автоматично на три месеца и са равни на три средни работни заплати в обществения сектор. Тоест – ако поправките се забавят до края на юни, депутатските заплати отново ще се увеличат, преди да бъдат замразени, предава bTV.

„Чакаме предложението на Министерския съвет и веднага го внасяме. Абсолютно, аз съм го поел като личен ангажимент“, посочват от управляващите.

От ГЕРБ обявиха, че нямат нищо против замразяването на заплатите, но не виждат икономическата логика.

„Темата не е как да накажем депутатите или особено как да накажем депутатите на опозицията. Тук темата е за смисъл. И аз ви моля да накарате управляващите да ви покажат смисъла във всичко това, което предлагат, защото до този момент няма нито обществена полезност, нито обществен смисъл“, коментират от ГЕРБ.

И според „Възраждане“ това няма да реши проблемите на хората.

„На фона на цялата бедност депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, това е разбираемо, но това няма да подобри финансовото ни състояние. Това няма да промени цените в магазините, това няма да увеличи заплатите на никого, напротив“, посочват от „Възраждане“.

Подкрепа дойде от „Демократична България“.

„Категорично „за“ и смятаме, че всички висши държавни постове трябва да са със замразени заплати до решаване на проблемите с дефицита“, казват от „Демократична България“.

Все още не е ясно дали поправката ще бъде внесена преди или след поредната автоматична актуализация.

Редактор "Екип на Петел",

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