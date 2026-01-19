Дербито на Варна ще е на 7 февруари от 12:30 часа на "Тича"

Колаж Булфото

Спортно-техническата комисия на БФС насрочи дербито на Варна от 20-и кръг на efbet Лига за 7 февруари (събота) от 12:30 часа на стадион "Тича".

Припомняме, че в първата среща през този сезон между Черно море и Спартак, "моряците" спечелиха с 3:1 през есента в дома на "соколите".

