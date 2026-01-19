реклама

Дербито на Варна ще е на 7 февруари от 12:30 часа на "Тича"

19.01.2026 / 16:09 1

Колаж Булфото

Спортно-техническата комисия на БФС насрочи дербито на Варна от 20-и кръг на efbet Лига за 7 февруари (събота) от 12:30 часа на стадион "Тича".

Припомняме, че в първата среща през този сезон между Черно море и Спартак, "моряците" спечелиха с 3:1 през есента в дома на "соколите".

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 562017 | Одобрение: 106747
Кънки ще им раздават ли на футболистите ?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

