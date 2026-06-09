Дербито на Варна ще е във втория кръг на „Тича“ (програмата на Черно море и Спартак)

Снимка: Пиксабей

Ново футболно първенство започва на 18 юли, а варненското дерби ще е още във втория кръг – между 25 и 27 юли. Двубоят между Черно море и Спартак ще бъде на стадион „Тича“.

Ето и програмата на двата варненски отбора:

I кръг: Ботев Враца – Черно море

Спартак Варна - ЦСКА 1948

II кръг: Черно море – Спартак

III кръг: Ботев Пловдив – Черно море

Спартак - Локомотив Пловдив

IV кръг: Черно море - Лудогорец

Ботев Пловдив - Спартак

V кръг: ЦСКА 1948 – Черно море

Спартак - Септември

VI кръг: Черно море - Дунав

Левски - Спартак

VII кръг: ЦСКА – Черно море

Спартак - Лудогорец

VIII кръг: Локомотив Пловдив – Черно море

Спартак – ЦСКА

IX кръг: Черно море – Локомотив София

Славия - Спартак

X кръг: Арда – Черно море

Спартак - Локомотив София

XI кръг: Черно море - Левски

Ботев Враца - Спартак

XII кръг: Черно море - Септември

Дунав Русе - Спартак

XIII кръг: Славия – Чертно море

Спартак - Арда

XIV кръг: Черно море – Ботев Враца

ЦСКА 1948 - Спартак

XV кръг: Спартак - Черно море

XVI кръг: Черно море – Ботев Пловдив

Локомотив Пловдив - Спартак

XVII кръг: Лудогорец – Черно море

Спартак - Ботев Пловдив

Зимна пауза

XVIII кръг: Черно море – ЦСКА 1948

Септември - Спартак



XIX кръг: Дунав – Черно море

Спартак - Левски



XX кръг: Черно море - ЦСКА

Лудогорец - Спартак



XXI кръг: Черно море – Локомотив Пловдив

ЦСКА - Спартак



XXII кръг: Черно море - Арда

Спартак - Славия



XXIII кръг: Черно море - Арда

Локомотив София - Спартак

XXIV кръг: Левски – Черно море

Спартак - Ботев Враца

XXV кръг: Септември – Черно море

Спартак - Дунав Русе



XXVI кръг: Черно море - Славия

Арда - Спартак

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