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Дербито на Варна ще е във втория кръг на „Тича“ (програмата на Черно море и Спартак)

09.06.2026 / 07:45 0

Снимка: Пиксабей

Ново футболно първенство започва на 18 юли, а варненското дерби ще е още във втория кръг – между 25 и 27 юли. Двубоят между Черно море и Спартак ще бъде на стадион „Тича“.

Ето и програмата на двата варненски отбора:  

I кръг: Ботев Враца – Черно море

Спартак Варна -  ЦСКА 1948

 

II кръг:  Черно море – Спартак 

 

III кръг: Ботев Пловдив – Черно море

Спартак - Локомотив Пловдив

 

IV кръг: Черно море - Лудогорец

Ботев Пловдив - Спартак

 

V кръг: ЦСКА 1948 – Черно море 

Спартак - Септември 

 

VI кръг: Черно море - Дунав 

Левски - Спартак

 

VII кръг: ЦСКА – Черно море 

Спартак - Лудогорец

 

VIII кръг: Локомотив Пловдив – Черно море

Спартак – ЦСКА

 

IX кръг: Черно море – Локомотив София

Славия - Спартак

 

X кръг: Арда – Черно море

Спартак - Локомотив София 

 

XI кръг: Черно море - Левски

Ботев Враца - Спартак

 

XII кръг: Черно море - Септември

Дунав Русе - Спартак

 

XIII кръг: Славия – Чертно море

Спартак - Арда

 

XIV кръг: Черно море – Ботев Враца

ЦСКА 1948 - Спартак

 

XV кръг: Спартак - Черно море

 

XVI кръг: Черно море – Ботев Пловдив 

Локомотив Пловдив - Спартак 

 

XVII кръг: Лудогорец – Черно море

Спартак - Ботев Пловдив  

 

Зимна пауза

XVIII кръг: Черно море – ЦСКА 1948

Септември - Спартак
 

XIX кръг: Дунав – Черно море

Спартак - Левски
 

XX кръг: Черно море - ЦСКА

Лудогорец - Спартак
 

XXI кръг: Черно море – Локомотив Пловдив

ЦСКА - Спартак
 

XXII кръг: Черно море - Арда

Спартак - Славия
 

XXIII кръг: Черно море - Арда

Локомотив София - Спартак

 

XXIV кръг: Левски – Черно море

Спартак - Ботев Враца

 

XXV кръг:  Септември – Черно море

Спартак - Дунав Русе
 

 

XXVI кръг: Черно море - Славия

Арда - Спартак

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