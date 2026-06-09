Дербито на Варна ще е във втория кръг на „Тича“ (програмата на Черно море и Спартак)
Снимка: Пиксабей
Ново футболно първенство започва на 18 юли, а варненското дерби ще е още във втория кръг – между 25 и 27 юли. Двубоят между Черно море и Спартак ще бъде на стадион „Тича“.
Ето и програмата на двата варненски отбора:
I кръг: Ботев Враца – Черно море
Спартак Варна - ЦСКА 1948
II кръг: Черно море – Спартак
III кръг: Ботев Пловдив – Черно море
Спартак - Локомотив Пловдив
IV кръг: Черно море - Лудогорец
Ботев Пловдив - Спартак
V кръг: ЦСКА 1948 – Черно море
Спартак - Септември
VI кръг: Черно море - Дунав
Левски - Спартак
VII кръг: ЦСКА – Черно море
Спартак - Лудогорец
VIII кръг: Локомотив Пловдив – Черно море
Спартак – ЦСКА
IX кръг: Черно море – Локомотив София
Славия - Спартак
X кръг: Арда – Черно море
Спартак - Локомотив София
XI кръг: Черно море - Левски
Ботев Враца - Спартак
XII кръг: Черно море - Септември
Дунав Русе - Спартак
XIII кръг: Славия – Чертно море
Спартак - Арда
XIV кръг: Черно море – Ботев Враца
ЦСКА 1948 - Спартак
XV кръг: Спартак - Черно море
XVI кръг: Черно море – Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив - Спартак
XVII кръг: Лудогорец – Черно море
Спартак - Ботев Пловдив
Зимна пауза
XVIII кръг: Черно море – ЦСКА 1948
Септември - Спартак
XIX кръг: Дунав – Черно море
Спартак - Левски
XX кръг: Черно море - ЦСКА
Лудогорец - Спартак
XXI кръг: Черно море – Локомотив Пловдив
ЦСКА - Спартак
XXII кръг: Черно море - Арда
Спартак - Славия
XXIII кръг: Черно море - Арда
Локомотив София - Спартак
XXIV кръг: Левски – Черно море
Спартак - Ботев Враца
XXV кръг: Септември – Черно море
Спартак - Дунав Русе
XXVI кръг: Черно море - Славия
Арда - Спартак
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