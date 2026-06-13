Дерматолог: Следващите дни носят най-голям риск от увреждания по кожата

Стопкадър Нова Тв

Краят на юни и началото на юли носят най-голям риск от сериозни кожни увреждания, тъй като тогава се отчита пикът в нивата на UV индекса и слънцестоенето. За това предупреди днес, 13 юни 2026 година, председателят на Българската асоциация на естетичните дерматолози д-р Росица Денчева в ефира на NOVA, посочвайки основните стъпки за правилна защита на тялото през горещите месеци.

Противно на масовото схващане, че август е най-опасният месец за плаж, най-високият шанс да увредим здравето си е в началото на летния сезон. Специалистите съветват престоят на открито в планината или на морския бряг между 11:00 и 16:00 часа да бъде изключително на сянка. Шапките, очилата и специалните защитни облекла са задължителни, особено за най-малките.

Росица Денчева: „Съветвам винаги пациентите да слагат и слънцезащитна фланелка, когато са на плаж, особено по-малките, защото тогава те са много живи на слънцето, никога не внимават да са на сянка.“

Медикът подчерта, че този тип облекло не е маркетингов трик, а има реална медицинска стойност.

Продължителното излагане на слънце и посещенията на солариум преди почивката нанасят допълнителни щети, вместо да подготвят кожата за летния сезон. Дерматолозите препоръчват постепенен и фрагментиран престой под слънчевите лъчи, за да се избегне шок за организма.

Всяко изгаряне оставя трайна следа на клетъчно ниво. Особено опасни са инцидентите под 18-годишна възраст, които драстично увеличават риска от развитие на онкологични заболявания на кожата в бъдеще. Затова за лицето е задължително използването на фактор 50+. По думите на специалиста това не просто предпазва от сериозни заболявания, но и спира преждевременното фотостареене, пише dunavmost.com.

Росица Денчева: „Слънцезащитният крем е първият и най-важен anti-age продукт, който можем да сложим върху кожата си. Защото именно блокирайки въздействието на ултравиолетовите лъчи, ние блокираме възникването на една голяма каскада от биологични процеси, които биха довели до пигментации, до разширени съдове, до бръчици по повърхността на кожата.“

През активния летен сезон трябва категорично да се избягват фотосенсибилизиращите интервенции. Сред тях попадат химическите пилинги и по-голямата част от лазерните процедури. Нанасянето на козметични киселини у дома също крие опасности, тъй като прави кожата свръхчувствителна и склонна към образуване на пигментни петна.

Експертите съветват младите момичета да не избързват с инжекционните терапии и ранните естетични корекции, а да заложат на правилна, минимално инвазивна и щадяща домашна рутина за лицето си.

Редактор "Екип на Петел",

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