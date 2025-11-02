Дерматолозите отчетоха ръст на кожните заболявания
Ръст на кожните заболявания отчитат дерматолозите.
Най-много са случаите на херпеси във всичките му разновидности, дерматити, както и сексуално-преносими инфекции.
Причините са стрес, липса на информираност сред пациентите и недостатъчна превенция.
"Когато пациентът забележи нещо, което го притеснява, да се обърне към съответния специалист. Сега е сезонът, когато се повишава вътрешното напрежение на хората и има много заболявания", заяви дерматологът д-р Димитър Нинов пред България он ер.
"Щом забележат симптоми, моментално да се обърнат към семейния лекар, който да ги насочи към специалист", допълни той.
