Десет бебета проплакаха в празничните дни

Снимка Пиксабей

Българки изпитаха най-щастливия момент за една жена.

„Да си роден на Коледа, значи да си роден под щастлива звезда. Нашето първо бебе се роди на 25 декември. То е в добро общо състояние, тежи 3,730 кг, момиче, казва се Ирена. Детето е в прекрасно общо здраве“, коментира пред бТВ д-р Людмила Баждаров от болница "Шейново".



Около празниците новородените бебета са общо 10.



„Предпразнично се родиха четири двойки близнаци, три двойки от тях са родени в 36-та гестационна седмица, една двойка в 37-ма, но всички са в добро общо състояние“, обясни д-р Баджарова.



В момента в отделението има 40 деца, от които 10 са в интензивния сектор, 30 във физиологичен.

Децата са под непрекъснато наблюдение от акушери и сестри.



„Работим с професионализъм, съвременна апаратура, най-вече с грижа и човечност“, каза д-р Баджарова, пише epicenter.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!