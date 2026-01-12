Десет души са приети в спешното отделение на МБАЛ – Шумен заради поледици

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Десет души са потърсили помощ в „Спешно отделение“ на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен в нощта на неделя и понеделник заради поледици, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Оттам информират, че сред най-тежко пострадалите са жена, която е със счупена китка, след като се е подхлъзнала на заледен участък, като и млад мъж, който е със сериозни наранявания след падане от висока стълба.

„Деветима души са хоспитализирани с фрактури в ортопедичното отделение и през почивните дни. Това са възрастни хора, пострадали в домашна обстановка“, посочва началникът на отделението д-р Валентин Димитров, цитиран от пресцентъра на болницата.

По думите на началника на „Спешно отделение“ д-р Петко Загорчев, подобно на предходни години, се очаква „завишена травматичност, в зависимост от температурите навън и заледяването“. Той препоръчва на възрастните хора да не излизат в студени дни извън дома си, особено когато улиците и тротоарите са покрити с лед, допълват от пресцентъра на МБАЛ – Шумен.

Всички пътища в Шуменско са отворени за движение при зимни условия и днес, няма въведени ограничения, съобщиха за БТА от Областното пътно управление, откъдето предупреждават водачите да шофират внимателно, според изискванията за управление на моторно превозно средство през зимата, заради възможни заледявания по пътната настилка при ниски температури.

