Десет млади лекари започват специализация в болницата в Добрич

кадри: Нова тв

На фона на протестите за по-добро заплащане на младите лекари, една обикновена държавна болница привлича все повече дефицитни кадри от различни краища на страната. 52-ма специализанти по 20 различни специалности работят в Добрич. Само през тази есенна кампания за прием, в лечебното заведение са постъпили 10 млади лекари от 9 медицински направления.

Женя Хинкова живее във Варна, където завършва медицина. Работи за известно време в Спешната помощ в морската столица, но от 2 години ежедневно пътува до Добрич.

„Да, болницата е по-малка, ясно е, че възможностите за развитие не са големи, но това, което учим, е изключително важно, защото пациентопотокът е много голям. Всички специализанти работим както в Спешно отделение, така и в съответните ни отделения, което ни разширява още повече хоризонта”, заяви ендокринологът.

„Екипът, с когото работя, е невероятен. Много се подкрепяме”, допълва д-р Десислава Асенова.

„Разликата с големите градове е, че практиката тук е по-достъпна за младежите”, споделя Делян Делчев, който вече е работил в София.

„В столицата е малко трудно да се добереш до по-практическите неща, а тук ми позволяват реално да влизам и да асистирам на операции, което е от голямо значение, защото иначе няма как да натрупам този опит”, каза той.

Освен подкрепата, която срещат във всички отделения, базата и оборудването също оказват влияние върху мотивацията на младежите, разказва още Нова тв.

„Направихме не един или два проекта, в които да създадем условията за работа, така че те да се чувстват комфортно на работното си място”, твърди изпълнителният директор на МБАЛ Добрич Георги Желязков.

Затова част от специализантите виждат бъдещето си тук.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!