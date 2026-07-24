Десетки хиляди бягат от горските пожари във Франция и Испания

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Властите във Франция и Испания разпоредиха нови масови евакуации, а на някои места туристи бяха изведени с лодки, след като мащабни горски пожари обхванаха югозападната част на Франция и централна Испания. Десетки хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си или да останат под карантинен режим.

Испания и Франция поискаха помощ от Европейския съюз, след като силните ветрове и продължителната суша подпомогнаха разпространението на огъня в пресъхналите горски масиви.

Около 44 000 души бяха евакуирани от престижния полуостров Кап Фере южно от Бордо на атлантическото крайбрежие на Франция, където единственият път за евакуация беше застрашен от пламъците, пише БГНЕС.

Двадесет и седем лодки изведоха стотици хора по море, докато други успяха да напуснат района с автомобили. Полуостровът е известен с луксозните си имоти, а повече от 50 къщи вече са унищожени.

Около 40 от хилядата пожарникари, които се борят с огъня в Кап Фере, са пострадали, съобщиха властите. През тази седмица трима огнеборци загинаха при пожари във Франция и Италия.

В област Ланд още 23 000 души бяха евакуирани от домовете си и къмпинги, а допълнително 8000 получиха нареждане да напуснат района, предаде АФП.

В Испания властите съобщиха, че от сряда насам около 40 000 души в област Мадрид са били евакуирани или са получили разпореждане да останат по домовете си. Представител на правителството предупреди, че са възможни нови евакуации.

Два от трите големи пожара западно от испанската столица са се слели в един фронт и застрашават крайградски населени места.

„Преживяваме драматична ситуация не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни държави“, заяви премиерът Педро Санчес.

Някои европейски райони вече са преживели поне две горещи вълни от май насам.

Продължителната суша, която според научната група World Weather Attribution е засилена от причинените от човека климатични промени, значително е увеличила риска от горски пожари тази година.

Френските власти разшириха евакуациите, докато се опитват да овладеят пожара в Кап Фере. Регионалният началник на пожарната Марк Вермьолен заяви, че в най-критичните моменти огънят е поглъщал между 800 и 1000 хектара гори на час.

За евакуираните жители и туристи бяха открити временни убежища в училища и спортни зали.

„Имам сърдечно заболяване, високо кръвно налягане и проблеми със зрението. Не знам колко дълго ще продължи всичко това. Не знам и какво е останало от дома ми“, разказа 90-годишната Мария Лалан, евакуирана от Леж-Кап Фере.

След исканията за международна помощ Европейската комисия обяви, че изпраща четири самолета за гасене на пожари в Испания и три във Франция. Допълнителни противопожарни екипи бяха мобилизирани и от различни части на Франция.

Пожарите около Мадрид са най-тежките в историята на региона, заяви председателят на областното правителство Исабел Диас Аюсо. Сред евакуираните са и над 430 възрастни хора и хора с увреждания, изведени от пет социални заведения.

Двата пожара западно от Мадрид са се слели и се насочват към град Навас дел Рей, на около 50 километра от столицата. Новият огнен фронт е близо до сливане с друг голям пожар в съседната област Кастилия и Леон.

„Димът беше невероятно гъст. Не можеше да се диша“, каза пред телевизия Antena 3 Хосе Кобос, който е избягал от дома си заедно със съпругата си и трите си кучета.

Испания беше засегната от поредица тежки пожари през последните седмици.

Най-големият активен пожар продължава да бушува в провинция Гуадалахара, на около 100 километра северно от Мадрид, където през последната седмица са изгорели около 32 000 хектара.

Пожарите в Кап Фере и край град Бискарос в област Ланд вече са унищожили над 13 500 хектара, а още около 6000 хектара са изпепелени в района на Мадрид.

Италия също продължава борбата с десетки пожари, които през последните дни обхванаха остров Сицилия. Един от загиналите пожарникари е изгубил живота си именно там, докато другите двама са загинали при гасенето на пожар край летището в Бордо.

Редактор "Екип на Петел",

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