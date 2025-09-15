Десетки хиляди души излязоха на протест срещу режима на Ердоган в Анкара

Снимка Pixabay

Десетки хиляди хора протестираха в столицата Анкара в неделя срещу съдебно дело, което в понеделник може да отстрани лидера на основната опозиция, след едногодишна кампания на правни репресии срещу стотици нейни членове.

На живо по телевизията се виждаха тълпи, които скандират за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган, развявайки турски знамена и партийни транспаранти, пише България он ер.

В понеделник съдът трябва да реши дали да обяви за невалиден конгреса на Републиканската народна партия (CHP) от 2023 г. заради предполагаеми процедурни нарушения - решение, което може да преобрази партията, да разклати финансовите пазари и да повлияе върху времето на следващите парламентарни избори, насрочени за 2028 г. Съдът също може да отложи решението.

В реч на неделния митинг лидерът на CHP Йозгюр Йозел заяви, че правителството се опитва да се задържи на власт, като подкопава демократичните норми и потиска инакомислието след опозиционните победи на местните избори през последната година.

Озел също така призова за предсрочни парламентарни избори.

Опозицията в Турция обещава съпротива

"Това дело е политическо. Обвиненията са клевета. Нашите другари са невинни. Това, което се прави, е преврат - преврат срещу бъдещия президент, срещу бъдещото правителство. Ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме", каза Йозел пред събралите се.

Правителството твърди, че съдебната власт е независима и отрича всякакви политически мотиви.

Според преглед на "Ройтерс", Турция е задържала над 500 души през последната година, включително 17 кметове в Истанбул и други общини, управлявани от CHP, в рамките на разследвания за корупция.

Стотици членове на CHP са вкарани в затвора в очакване на процес по мащабно разследване на предполагаеми връзки с корупция и тероризъм, сред тях и основният политически съперник на президента Ердоган - кметът на Истанбул Екрем Имамоглу.

Арестът на Имамоглу през март предизвика най-големите протести в страната от десетилетие, когато стотици хиляди излязоха по улиците, което доведе до кратка, но остра разпродажба на лирата и други турски активи.

В писмо, изпратено от затвора и прочетено на митинга в Анкара, Имамоглу написа, че правителството се опитва да предопредели резултата от следващите избори, като елиминира легитимните си съперници.

"Ерата на "аз" в тази страна ще свърши и ще започне ерата на "ние". Един човек ще загуби, а всички останали ще спечелят", написа Имамоглу.

Тълпата избухна в аплодисменти и започна да скандира "президент Имамоглу" след прочитането на писмото.

