Десетки хиляди се събраха в Рим на демонстрации за и против миграцията

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Десетки хиляди души се включиха днес в две съперничещи си демонстрации по улиците на италианската столица Рим — за и против миграцията — след като гражданска инициатива на крайната десница, призоваваща за радикални мерки срещу мигрантите, събра достатъчно подкрепа, за да бъде внесена в парламента за обсъждане, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Петиция на инициативата, наречена „Ремиграция и отвоюване“, събра необходимите 50 000 подписа.

Подкрепена от десни групи, тя призовава за радикални мерки, насочени срещу чужденците, включително принудително връщане, стимули за напускане на Италия и по-широкообхватни политики, които според критиците биха могли да засегнат и законно пребиваващите в страната чужденци.

Няколко хиляди демонстранти от цяла Италия се събраха за митинга срещу миграцията и пяха националния химн. На няколко пъти мнозина от участниците вдигаха ръце във фашистки поздрав, скандирайки „Дуче!, Дуче!“, в препратка към диктатора Бенито Мусолини, управлявал Италия от 1922 г. до 1943 година.

В друга част на Рим тази вечер се състоя и конкурентна демонстрация в подкрепа на миграцията, по време на която десетки хиляди души излязоха по улиците на града. В тази манифестация участваха различни леви групи и профсъюзи, като някои демонстранти развяваха палестински знамена.

Хиляди полицаи бяха разположени, за да гарантират, че двете противопоставящи се групи ще останат разделени. Няма съобщения за случаи на насилие.

Дясната коалиция на премиера Джорджа Мелони поддържа деликатен баланс в дебата относно миграцията, отбелязва АП. Антимигратската партия Лига подкрепи петицията, но партията на Мелони „Италиански братя“ и центристките ѝ съюзници са по-предпазливи по отношение на подкрепата си за инициативата „Ремиграция и отвоюване“, тъй като тя е свързана с екстремистки кръгове, както и на фона на опасения относно юридически рискове и възможността за вътрешнокоалиционен раздор.

Редактор "Екип на Петел",

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