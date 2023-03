Десетки коли и бусове на летище "Внуково 2" в Москва в очакване на Си Цзинпин

Кадър Туитър

Москва очаква Си Цзинпин:

Над 50 леки коли и микробуси очакват край московското летище "Внуково-2" пристигането на китайския президент Си Цзинпин и неговата делегация, информира от мястото репортер на ТАСС.

Автомобили продължават да прииждат към входа за летището. Очаква се самолетът на лидера на КНР да кацне там в близките часове.

Си Цзинпин започва днес тридневно държавно посещение в Русия по покана на руския президент Владимир Путин. Федерацията ще е първата страна, където ще направи визита китайският лидер след преизбирането си от парламента за трети мандат на висшия пост на 10 март, отбелязва БТА.

💥💥💥A motorcade with Chinese flags awaits the arrival of Xi Jinping and his delegation near Vnukovo-2, a long traffic jam has formed💥💥💥



