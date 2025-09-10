реклама

Десетки контейнери паднаха от товарен кораб в пристанището на Лонг Бийч

10.09.2025 / 08:00 0

Кадри Youtube

Десетки контейнери, превозвани от товарен кораб, са паднали във водата. 

Инцидентът е станал в пристанището на Лонг Бийч, Калифорния. 

Част от съдържанието на контейнерите също е изсипано във водата, съобщава Нова телевизия.

Корабът „Мисисипи“ е пристигнал в Калифорния от китайското пристанище Янтян. 

Кадри от въздуха показват ситуацията около акостиралия плавателен съд. 

В района са забелязани множество малки лодки, които се опитват да избутат част от контейнерите към кея. 

Причината за инцидента засега остава неизвестна.

 

