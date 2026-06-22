Десетки курсисти чакат дата за изпитите си от месеци заради липса на изпитващи в "Автомобилна администрация"

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Десетки курсисти чакат дата за изпитите си от месеци поради липса на изпитващи в „Автомобилна администрация“, сигнализират автоинструктори.

Мнозина от завършилите курса си на обучение са мотористи, които вече са изпуснали част от активния мото сезон. Проблемът е в област Монтана.

Близо четиридесет курсисти на Мирослав вече са приключили обучението си и чакат дата за изпит.

„Не само мотористи: чакат за категория B, чакат за категория B+E, чакат за категория B-78. Ние нямаме другите категории, но другите колеги от другите фирми имат други категории, които са категория C, категория C+E, категория D“, казва пред бТВ Мирослав Неделков, автоинструктор.

Общо на територията на област Монтана за практически изпит чакат над петдесет души, а за теоретичен – стотина. Проблемът с чакането започва през април, когато единственият изпитващ в Монтана се пенсионира. Конкурсът за негов заместник остава без кандидати.

„И просто ние се борим като лъвове за една определена дата, която се отпуска от държавата – от ДАИ, примерно два пъти в седмицата. Ние за тези две дати се борим абсолютно всички фирми в град Монтана и всички фирми, които са в област Монтана“, посочва Мирослав Неделков.

Сред чакащите е и Йордан, който се записва на курс заради мечтата си да кара мотор с двете си дъщери. Макар самият той да няма мотор, дъщерите му вече са му купили всичко необходимо, за да започне да кара.

„Викат: „Най-после време е да изкараш!“. Викам: „Нямам оборудване!“. Всичко ми е накупено от дъщерите“, разказва Йордан Иванов, курсист.

„Има някакви резервни варианти с доплащане в други градове да се отиде, примерно в София, където имат редовно изпити, но това, нали се сещате, че е от нашия джоб. Трябва да си доплатите там, все едно карате нови часове, за да ви допуснат по тяхната програма и да ви допуснат до изпит пред ДАИ, което оскъпява още нещата“, казва още той.

На въпроси на bTV как е компенсирана липсата на изпитващи, от ресорното ведомство отговарят: „За да не се допуска прекъсване на изпитния процес, ръководството на ИААА командирова председатели на изпитни комисии от други областни отдели. С осигурените председатели дейността на областния отдел е напълно обезпечена.“

На практика обаче свободните дати остават недостатъчни, а чакащите продължават да се увеличават, твърдят автошколите.

„В момента, в който се букне дата за изпит, Вие на втората минута, ако там можете да запишете човек, аз ще Ви наградя с каквото искате“, казва Йордан Иванов.

Забавянето в датите за изпит води до друг проблем: курсистите могат да изгубят валидността на курса си. Пред този риск са изправени Румен и Даниел. Те са почти готови за изпит, но вместо книжка получават ново чакане.

„Почти съм готов, чакам да се явя на практически изпит. Ако поради липса на изпитващ изтече валидността на курса – не знам. Аз съм си платил курса“, казва Румен Георгиев, курсист.

„Изкарах последния си час пролетта, края на април месец, и оттогава чакам за дата за изпит. Реално погледнато, втори месец сме на изчакване и чакаме да се доредим за свободна дата“, разказва Даниел Николов, курсист.

„Дотук изпуснах три, като тенденцията, като гледам, май ще изпусна и още един предстоящ – в Лом, ако не се лъжа. Да се надяваме, че ще имаме късмет да не го изпуснем, ама…“, казва още той.

„Това е страшен проблем и за категория B, защото при категория B – това е основна категория, и ние няма пак как да си явим курсистите, защото те са страшно много! Нашата фирма има около деветдесет, да не кажа и повече, общо като курсисти само за категория B, само за B! Мотористите за категория A и за категория A2 са около четиридесет човека!“, коментира Мирослав Неделков.

Кандидатите за водачи могат да се явяват на теоретичен или практически изпит до четири пъти в рамките на шест месеца от приключване на обучението, гласят промените за обучението и изпитите им от края на миналата година. Ако не положат успешно изпита в този срок, обучението губи валидност и се налага нов курс.

„След това, като изтекат тези шест месеца, автоматично от системата ще бъде отхвърлен и ние ще трябва реално да го запишем на нов курс. Цената за категория A е 500 евро в момента в град Монтана, за категория B е 1100 евро, за B+E е 500 евро“, посочва Мирослав Неделков.

Служителите на автомобилната администрация с право да провеждат практически изпити са едва сто двадесет и двама в цялата страна. За назначаването на служител в отдела в Монтана предстои нов конкурс.

Дали и за него ще има кандидати, ще стане ясно скоро. Дотогава десетки бъдещи шофьори и мотористи остават в режим на изчакване. За някои това означава не само пропуснат сезон и пропуснати възможности за работа, но и риск да платят обучението си втори път.

Редактор "Екип на Петел",

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