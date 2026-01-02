Десетки отменени полети на едно от най-натоварените летища в Европа

снимка pixabay

Летище "Схипхол" в Амстердам заяви, че утре (3 декември) се очаква да бъдат отменени стотици полети заради снега и поледиците, които засегнаха нидерландската столица, предаде Ройтерс.

"Схипхол", което е едно от най-натоварените летища в Европа, днес отмени десетки полети заради влошените метеорологични условия.

Летищата в Айндховен и Ротердам/Хага засега не са засегнати, съобщи нидерландското издание NOS.

От летище "Схипхол" съветват пътниците да проверяват най-актуалната информация за полетите преди отпътуванe, предаде БТА.

