Десетки са арестувани край Айфеловата кула

Снимка Пиксабей

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА.

Както се твърди, групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

По данни на телевизия БФМ служителите на реда се намесили, след като фойерверките били забелязани на кадри от охранителни камери. Както се съобщава, около 40 души са задържани, допълва БТА.

По данни на вестник "Паризиен" никой не е пострадал при случилото се.

Полицията е започнала разследване, съобщи БФМТВ.

