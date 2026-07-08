Десетки свободни работни места за учители във Варна

Пекселс

Десетки свободни работни места за учители в детски градини и училища са обявени във Варна. Позициите се публикувани в сайта на Регионалното управление на образованието.



Преподаватели се търсят за Четвърта езикова гимназия, Трета природоматематическа гимназия, Математическа гимназия, Хуманитарна гимназия, ред професионални гимназии, основни училища. Впечатление прави изразеният недостиг на учители по математика и БЕЛ. Търсят се още преподаватели по физическо, по природни науки и езици, пише "Морето".



Някои от училищата като Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Професионална техническа гимназия търсят по 9-10 учители по различни дисциплини. Математическа гимназия се нуждае от двама учители по математика, както и от преподаватели по физика, по физическо. Четвърта езикова гимназия е в сходно положение с нуждата от двама преподаватели по математика. Търси още учители по БЕЛ, география, биология, физика и изобразително изкуство. В Хуманитарната гимназия има позиции за учители по БЕЛ, както и в Трета гимназия, където е нужен и математик.



Обявите са още за учители в начален етап, педагози в детски градини.



Има и по-специфични търсения като учител по португалски език за Четвърта езикова гимназия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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