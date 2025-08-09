Десетки училища в страната остават без директори заради липсата на кандидати
Малко повече от месец преди началото на новата учебна година, десетки училища в страната остават без директори, заради липсата на кандидати.
Позицията привлича в конкурсите на образователното министерство все по-малко желаещи, предаде бТВ.
Първата част от изпита за директори е тест, а преминалите успешно стигат до втората стъпка - събеседване с комисия.
Четири училища в Ямбол търсят директор. Решаващ е вторият кръг от конкурса.
Кандидатите се явяват по този списък, по предварително изготвен график и имат един час за събеседване с комисията.
35-годишният Димитър Димитров временно изпълнява длъжността директор на училище " Проф. Нойков". След неуспех миналата година, сега е единствен кандидат.
Кандидати за директори на учебните заведения се намират все по- трудно и рядко - повече от един.
„Това е един много сериозен сигнал, че има недостатъчно кандидати. Знаем, че в цяла България е проблем с това. Аз лично си го обяснявам с ниското заплащане спрямо отговорностите, които има един директор. Те са страшно натоварени, гонят се постоянно срокове“, коментира Енчо Керязов, заместник- кмет на община Ямбол.
И за най- големите училища в града като езиковата гимназия има само един желаещ.
„Нямам опит като директор на гимназия, имам една година стаж като директор на училище в Ботево“, казва Цветана Митраджиева, кандидат за директор на ЕГ "В. Карагьозов".
„Малкото кандидати занижава и критерия, разбира се. Не е казано, че на всяка цена днес трябва да бъдат избрани новите директори“, посочва Енчо Керязов.
Ако комисията не излъчи победител, министерството назначава нов конкурс.
