Пиксабей

Малко повече от месец преди началото на новата учебна година, десетки училища в страната остават без директори, заради липсата на кандидати.

Позицията привлича в конкурсите на образователното министерство все по-малко желаещи, предаде бТВ.

Първата част от изпита за директори е тест, а преминалите успешно стигат до втората стъпка - събеседване с комисия.

Четири училища в Ямбол търсят директор. Решаващ е вторият кръг от конкурса.

Кандидатите се явяват по този списък, по предварително изготвен график и имат един час за събеседване с комисията.

35-годишният Димитър Димитров временно изпълнява длъжността директор на училище " Проф. Нойков". След неуспех миналата година, сега е единствен кандидат.

Кандидати за директори на учебните заведения се намират все по- трудно и рядко - повече от един.

„Това е един много сериозен сигнал, че има недостатъчно кандидати. Знаем, че в цяла България е проблем с това. Аз лично си го обяснявам с ниското заплащане спрямо отговорностите, които има един директор. Те са страшно натоварени, гонят се постоянно срокове“, коментира Енчо Керязов, заместник- кмет на община Ямбол.

И за най- големите училища в града като езиковата гимназия има само един желаещ.

„Нямам опит като директор на гимназия, имам една година стаж като директор на училище в Ботево“, казва Цветана Митраджиева, кандидат за директор на ЕГ "В. Карагьозов".

„Малкото кандидати занижава и критерия, разбира се. Не е казано, че на всяка цена днес трябва да бъдат избрани новите директори“, посочва Енчо Керязов.

Ако комисията не излъчи победител, министерството назначава нов конкурс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!