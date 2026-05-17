Десетки варненци се включиха в акция в защита на крайбрежната алея

Кадър Фейсбук, Н. Вучкова

Десетки граждани се включиха в акция в подкрепа на пешеходната алея край морето във Варна, видя Moreto.net.

Участниците се събраха в 16:00 часа на алеята след Рибарски плаж, след което поеха на шествие по крайбрежната алея.

Организаторите на акцията настояват крайбрежната алея да остане пространство за пешеходци, велосипедисти и семейства, а не да се превръща в улица с автомобилен трафик.

Според тях градската среда трябва да бъде безопасна и достъпна за всички – деца, възрастни хора, велосипедисти и хора с увреждания.

Освен пешеходци, в събитието се включиха велосипедисти, хора с тротинетки и майки с детски колички.

Сред присъстващите бе и депутатът Стела Николова.

Шествието завърши с хита "Bangaranga", с който тази нощ варненката DARA спечели "Евровизия".

