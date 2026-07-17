Дешан: Длъжни сме заради Франция да станем трети

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Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви, че играчите му имат задължението да се представят добре в мача за третото място срещу Англия на Световното първенство, но също така обяви промени в състава за последния си мач начело на „петлите“, който ще се играе в нощта на събота срещу неделя от полунощ.

След 14 години начело на националния отбор на страната си, Дешан ще се оттегли от поста, като през този период на Световните първенства има една титла от 2018-а и едно второ място от 2022-а година. Отделно от това, на Европейското първенство през 2016-а година има второ място, както и първо и трето в Лигата на нациите, съобщи БТА.

„Длъжни сме да дадем всичко от себе си и да постигнем крайната цел. Трябва да уважаваме играта футбол. Това е Световно първенство“, заяви още той. "Това не е приятелски мач. Това е плейоф за третото място. Играчите, щабът и аз имаме задължението да постигнем тази последна цел. Тя е по-малко важна от финала. Англия не иска да играе този мач, нито пък ние. Но ето ни тук.

Трябва да се съсредоточим върху целта да бъдем трети и да превърнем тази последна цел в реалност. Имаме това задължение, когато носим тази фланелка. В главата си знам, че това е последният ми мач. Не искам никой да плаче. Краят ми като треньор е близо, но животът продължава.“

Защитникът Ибрахима Конате призна, че имат смесени чувства относно мача, след като вече е ясно, че няма да спорят за титлата. Но каза, че трябва да се представят за страната си и за треньора си.

„Все още играем за Франция, трябва да уважаваме фланелката“, каза той, добавяйки по посока на Дешан: „Вярно е, че искаме да му дадем нещо в замяна. Той направи толкова много за нас. Трябва да бъдем благодарни за това, че той беше наш треньор“.

Дешан напуска поста и това беше ясно още преди началото на Мондиала, като негов заместник ще бъде Зинедин Зидан. Дешан, освен световен шампион като треньор, стана и като футболист. През 1998-а година при домашното Световно първенство той носеше капитанската лента на тима.

Редактор "Екип на Петел",

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