Дешан: Франция разполага с огромен потенциал, но фаворитът е друг

Кадър БНТ, архив

Световният шампион от Мондиал 2018 Франция започва участието си на настоящето Световно първенство с двубой срещу Сенегал. Мачът е във вторник вечер от 22:00 часа българско време (15:00 часа местно) в Ню Джърси. Срещата е специална, защото между френските и сенегалските футболисти има много общи неща. Ето какво заяви селекционерът на “петлите” Дидие Дешан на срещата си с медиите:

Очакванията за двубоя

Този мач е много важен, защото е първият. Но не е решаващ. В идеалния случай искаме да започнем с победа. Това е целта.

За съперника Сенегал

С оглед на това, което Сенегал постигна на последната Купа на африканските нации (шампион - бел.ред.), това е съперник от много високо ниво. Това е един от най-добрите африкански и световни отбори. Те имат всичко необходимо като качество – футболисти, които играят в най-големите клубове, силна халфова линия, атлетична мощ и технически качества. Знаем какво да очакваме, както и те. Това ще бъде сблъсък на много високо ниво.

Реванш за загубата от Сенегал през 2002 г.?

Не става дума за реванш, това беше преди 24 години. Това е част от историята, но повечето от моите футболисти дори не бяха родени през 2002 г. Сега трябва да се напише нова страница. Ще направим всичко възможно този път резултатът да бъде в наша полза. Сенегал е много добър отбор с отлични футболисти. Не обичам да сравнявам различни епохи. Онези играчи през 2002 г. постигнаха голяма победа, но и сега срещу нас ще има футболисти с огромни качества. Ще направим всичко възможно да изиграем добре този първи двубой. Знаем какво да очакваме, както и те. Това ще бъде истински сблъсък на сили. Всеки се подготвя така, че да спечели тази среща. Ще трябва да се справим с емоционалния заряд и значимостта на мача. Най-добрият вариант е да бъдем едновременно концентрирани и спокойни. Идеите ни са ясни и ще направим всичко възможно в края равносметката да бъде положителна, пише Спортал.бг.

За паузите за хидратация

По време на тях имаме възможност да коригираме някои неща с играчите в рамките на три минути. Това ни дава две допълнителни възможности за разговор. Също така прекъсва ритъма на полувремената, така че трябва да се адаптираме. Използвахме това и в подготвителните срещи. На практика имаме четири четвъртини. Приспособяваме се.

Кой е фаворит за трофея?

Ако има един фаворит, това е Испания, въпреки че Франция напълно основателно има амбицията да спечели трофея. Но пътят ще бъде дълъг. Ние разполагаме с огромен потенциал, въпреки че сме в процес на обновяване на състава. Няма да кажа, че националният отбор на Франция е по-силен от останалите, но големият фаворит е Испания. В това нямам никакво съмнение.“

За силната форма на Дембеле

Вярно е, че Усман (Дембеле) започна рано кариерата си в националния отбор, но премина и през много контузии. Представянето му с ПСЖ и възможността да спечели “Златната топка” го поставят под светлината на прожекторите. Той е изключително концентриран, с желание да бъде много добър и решаващ играч, както често е за клуба си, въпреки че физическите проблеми го накараха да пропусне доста срещи. Оставихме му време да изживее триумфа в Шампионската лига. Разбира се, че Усман на най-високо ниво ще бъде голям плюс за нас.

Защо Мбапе не е на пресконференцията?

Килиан е световна звезда, включително и тук, в Съединените щати. Той сам управлява това. Моята основна цел е да защитавам играчите си. Тази сутрин видях трима от тях. Предстоят ни по два часа път. Искам да защитя и НГоло Канте (който беше на пресконференцията), макар че знам, че той става много рано. При тези високи температури се старая да пазя футболистите си. Килиан е обожаван по целия свят. Популярността му е глобална и той живее с това, но това не му пречи да бъде естествен лидер в групата и да носи отговорността на капитан.

Редактор "Екип на Петел",

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