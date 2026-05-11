Деси Добрева: 85-годишната баба Атанаска ми завеща мисия

Снимка: Фейсбук, Деси Добрева

На днешния 11 май – денят, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, получих по куриер един безценен дар... Това написа във фейсбук певицата Деси Добрева.

"Коланче, изпратено ми от баба Атанаска от Свищов, която е на 85 години. Но това не е просто накит. Това е частица жива България. Коланчето е принадлежало на нейната пра-баба... толкова старо, че може да „празнува“ годишнината от Априлското въстание", разказва музикалната звезда.

"С този дар баба Атанаска ми завещава нещо много по-голямо от предмет – мисия. Да работя усърдно за запазването на българщината, на песните, духа, традициите и паметта ни", добавя още тя.

"Разплаках се, когато отворих пакета... Защото в този малък предмет има повече любов към България, отколкото в хиляди думи. Поклон пред всички български баби и дядовци, които пазят корена жив и го предават нататък", пише още Деси Добрева.

"Обещавам, бабо Атанаске – ще пазя този завет със сърцето си!", завършва тя.

