Деси Добрева посече властта

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Певица избухна с остър коментар за управляващите. Тя им даде съвет как да се справят със ситуации като тези с първия сняг в Петрохан, парното и безводието. Според Деси Добрева властимащите не са извъземни, но решават национално важни проблеми. За разлика от тях тя с нейните патриотични песни не решава национално важни проблеми, и не решава бедствия и катаклизми, а дава духовна удовлетвореност на хората.

Всеки един трябва да си върши работата както трябва. Тази работа трябва да се върши в срок, със следене и с контрол. Особено от чиновниците, държавните служители, които действително имат власт, и трябва да вземат тези важни и сериозни решения, от които в крайна сметка зависим всички ние в цялата държава, каза Деси.

Ако в това нещо има така наречения мониторинг и всеки един си върши работата както трябва, няма да стигнем до ето това - днес едно, а утре друго. Да няма парно, да няма вода, не знам какво си и така нататък. Разбира се, и скандали в парламента, защото със скандал по принцип нищо не се случва, допълни тя.

Дайте да седнем и да видим какво е решението на всеки проблем. Когато на мен ми се случи ситуация, аз не тръгвам да рева и да крещя: О, какво ще правя сега, ужас. Не, аз сядам трезво, помислям каква е ситуацията и намирам решение, заяви още по Нова Тв Деси Добрева.

